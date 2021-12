Das Ende der internationalen Karriere hat für große Erleichterung beim deutschen Spitzen-Schiedsrichter Felix Brych gesorgt. Dass der Druck der großen Spiel nun weg ist, werde "ihm gut tun", sagte der Münchner bei Sky Sport News: "Das wird meine Lebensqualität erhöhen. Ich bin froh, dass es vorbei ist."

Leitete 69 Partien in der Champions League: Felix Brych (Foto: SID)

Brych stand am Dienstagabend zum letzten Mal auf der ganz großen Bühne. Mit der Königsklassen-Partie zwischen Real Madrid und Inter Mailand (2:0) verabschiedete sich der 46-Jährige vom internationalen Parkett.

Brych, der seine nationale Laufbahn in der Bundesliga fortsetzen wird, ging als Rekordhalter. 69 Einsätze in der Champions League und 16 Ansetzungen in der Königsklassen-Qualifikation schaffte bisher noch kein Unparteiischer.

SID