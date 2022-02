Trainer Christoph Dabrowski vom Fußball-Zweitligisten Hannover 96 hofft auf den großen Coup seiner Mannschaft im DFB-Pokal-Viertelfinale in der kommenden Woche gegen Bundesligist RB Leipzig (2. März, 18.30 Uhr/Sport1 und Sky). "Wir haben leider das schwerste Los gezogen, aber haben zum Glück ein Heimspiel. Wir werden alles dafür tun, um die Sensation zu schaffen. Die Jungs sind heiß und das Umfeld brennt", sagte der Ex-Profi im "Doppelpass 2. Bundesliga" bei Sport1.

Dabrowski hofft auf Sensation gegen Leipzig (Foto: SID)

Er sei in Berlin groß geworden, "ich habe dort immer einen Koffer", betonte der 43-Jährige, "es ist eine besondere Stadt für mich. Ich stand als Spieler zweimal im Pokalfinale und habe einmal gewonnen. Ich kann nur jeden dazu ermuntern, so viel Gas zu geben, das einmal mitzuerleben." Das ausverkaufte Olympiastadion in Berlin sei "ein unglaubliches Erlebnis, davon träume ich heute noch manchmal".

Dabrowski hat das große Ziel, irgendwann Coach eines Erstligisten zu sein. "Ich habe als Spieler in der Bundesliga gespielt und nach dem höchsten gestrebt. Das tue ich auch als Trainer und habe auch das Ziel, irgendwann in der Bundesliga zu trainieren. So weit bin ich aber noch nicht."

Er wolle in Hannover "einen Schritt nach dem anderen machen. Wir sind in einer prekären Situation, ich bin mir aber sicher, dass wir das meistern werden. Dann können wir größer denken", sinnierte er. Am vergangenen Sonntag hatte Dabrowski mit den Niedersachsen in der 2. Liga mit 3:0 bei Aufstiegsaspirant FC St. Pauli gewonnen.

SID