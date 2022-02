Die Führung des Deutschen Fußball-Bundes hat in einem Brief dem DFB-Ehrenpräsidenten Egidius Braun, der am Sonntag sein 97. Lebensjahr vollendet, gratuliert. Das Schreiben ist von Interims-Co-Präsident Rainer Koch und stellvertretenden Generalsekretärin Heike Ullrich unterzeichnet.

Egidius Braun feiert am Sonntag seinen 97. Geburtstag (Foto: SID)

Als langjähriger Schatzmeister (1977 bis 1992) und DFB-Chef (1992 bis 2001) war es Braun ein besonderes Anliegen, das soziale Engagement des DFB voranzutreiben und den Gedanken der gesellschaftlichen Verantwortung des Fußballs in der Satzung des Verbandes zu implementieren.

So überdauert das von Braun geprägte Leitbild "Fußball – Mehr als ein 1:0" dessen Amtszeit. Die nach ihm benannte Stiftung feierte 2021 ihr zwanzigjähriges Bestehen.

Als Delegationsleiter bei der deutschen Nationalmannschaft während der WM 1986 in Mexiko war Braun der Begründer der Mexiko-Hilfe, die als soziales Hilfswerk für notleidende Kinder und Jugendliche in Mexiko ins Leben gerufen wurde. Die Initiative ist bis heute ein Schwerpunkt der seit 2001 bestehenden DFB-Stiftung Egidius Braun. Gemeinsam mit dem Kindermissionswerk "Die Sternsinger" werden aktuell acht Bildungsprojekte in Mexiko unterstützt.

SID