Einschwören auf die WM: In den Kracher-Spielen der Nations League gegen Europameister Italien und EM-Finalist England will Bundestrainer Hansi Flick die deutsche Fußball-Nationalmannschaft für die Endrunde in Katar wappnen. Den Auftakt macht der Klassiker gegen die Squadra Azzurra am Samstag (4. Juni) in Bologna. - Der Fahrplan der deutschen Nationalmannschaft 2022:

Trainer Flick trifft mit DFB-Elf zuerst auf Italien

Foto: AFP/SID/FRANCK FIFE

4. Juni in Bologna: Italien - Deutschland (20.45 Uhr/Nations League/RTL)

7. Juni in München: Deutschland - England (20.45 Uhr/Nations League/ZDF)

11. Juni: Ungarn - Deutschland (20.45 Uhr/Nations League/RTL)

14. Juni in Mönchengladbach: Deutschland - Italien (20.45 Uhr/Nations League/ZDF)

23. September in Leipzig: Deutschland - Ungarn (20.45 Uhr/Nations League)

26. September: England - Deutschland (20.45 Uhr/Nations League)

23. November im Khalifa International Stadium: Deutschland - Japan (14.00 Uhr/WM-Vorrunde)

27. November im Al-Bayt-Stadion: Deutschland - Spanien (20.00 Uhr/WM-Vorrunde)

1. Dezember im Al-Bayt-Stadion: Deutschland - Costa Rica/Neuseeland (20.00 Uhr/WM-Vorrunde)

© 2022 SID