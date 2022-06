Nationaltrainer Flick rotiert gegen England kräftig

Foto: FIRO/FIRO/SID

Hansi Flick rotiert kräftig: Der Bundestrainer geht gleich mit sieben Veränderungen in der Startelf ins zweite Nations-League-Spiel gegen England am Dienstagabend (20.45 Uhr/ZDF) in München.

Flick bietet im Gegensatz zum Auftakt in Bologna gegen Europameister Italien (1:1) Ilkay Gündogan, Kai Havertz, Jamal Musiala, Lukas Klostermann, Nico Schlotterbeck, Jonas Hofmann und David Raum auf. Leon Goretzka, Leroy Sane, Serge Gnabry, Niklas Süle, Benjamin Henrichs, Timo Werner und Thilo Kehrer sitzen dafür draußen.

Vor Kapitän Manuel Neuer bilden Klostermann, Schlotterbeck, Antonio Rüdiger und Raum die Viererkette. Gündogan spielt im defensiven Mittelfeld an der Seite von Joshua Kimmich. Hofmann, Thomas Müller und Musiala agieren in der offensiven Dreierreihe hinter Stürmer Havertz. - Die deutsche Aufstellung:

Neuer - Klostermann, Schlotterbeck, Rüdiger, Raum - Kimmich, Gündogan - Hofmann, Müller, Musiala - Havertz. - Trainer: Flick

© 2022 SID