Nationalspieler Marco Reus bleibt das Pech in der DFB-Auswahl treu. Der Profi und Kapitän von Vizemeister Borussia Dortmund verpasst die beiden kommenden Duelle in der Nations League mit Ungarn am Samstag (20.45 Uhr/RTL) in Budapest und drei Tage später gegen Europameister Italien in seiner ehemaligen sportlichen Heimat Mönchengladbach wegen eines Muskelfaserrisses im rechten Oberschenkel.

Marco Reus fällt aus

Foto: AFP/SID/CHRISTOF STACHE

Reus bleibt zur weiteren Behandlung bei der Mannschaft im Teamquartier in Herzogenaurach, wie der Deutsche Fußball-Bund am Mittwochabend mitteilte. Reus (33) hatte wegen eines Infekts bereits bei den ersten beiden Partien in der Nationenliga gegen Italien und England (jeweils 1:1) gefehlt.

Am Dienstagabend in München gegen die Three Lions saß er noch auf der Tribüne - abseits des Geschehens, wie so oft, wenn die DFB-Elf spielte. Unter anderem hatte er den WM-Triumph 2014 wegen eines Syndesmosebandrisses verpasst. Seit seinem Debüt im Oktober 2011 bestritt er nur 48 von 138 möglichen Länderspielen (15 Tore).

