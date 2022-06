1:0-Erfolg für die Ukraine in Irland

Foto: AFP/SID/PAUL FAITH

Die Fußball-Nationalmannschaft der Ukraine hat nur drei Tage nach dem bitteren Aus in der WM-Qualifikation Moral bewiesen und ist mit einem Sieg in die Nations League gestartet. Die Auswahl des vom Krieg gebeutelten Landes gewann am Mittwochabend in Irland 1:0 (0:0), Wiktor Zygankow (47.) traf entscheidend. Das Publikum in Dublin zeigte vielfach seine Solidarität mit der Ukraine.

Ebenfalls in Gruppe 1 der B-Liga setzte sich Schottland mit 2:0 (2:0) gegen Armenien durch. Anthony Ralston (28.) und Scott McKenna (40.) erzielten die Tore. Schottland, die Ukraine und Armenien haben nun jeweils drei Punkte auf dem Konto.

Die Ukraine hatte am vergangenen Sonntag das Play-off-Endspiel in Wales verloren und damit das letzte europäische Ticket für die WM-Endrunde in Katar (21. November bis 18. Dezember) verpasst.

