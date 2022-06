Norwegen und Haaland bleiben ungeschlagen

Auch ohne einen Treffer von Starstürmer Erling Haaland bleibt die norwegische Fußball-Nationalmannschaft in der Nations League ungeschlagen. Die Norweger kamen am dritten Spieltag der Gruppe B4 gegen Slowenien trotz Überzahl zwar nicht über ein 0:0 hinaus, bleiben jedoch mit sieben Punkten an der Tabellenspitze. Für Slowenien, das nach einer Roten Karte für Miha Blazic (63.) in Unterzahl spielen musste, war es der erste Punkt nach zuvor zwei Niederlagen.

Im zweiten Gruppenspiel des Abends gewann WM-Teilnehmer Serbien in Schweden mit 1:0 (0:0) und festige den zweiten Platz. Der ehemalige Frankfurter Luka Jovic brachte die Gäste nach einer Ecke in Führung (45.+3).

Bereits am Sonntag steht der vierte Spieltag der Gruppe an. Dann müssen die Schweden zum skandinavischen Duell nach Norwegen (18.00 Uhr/DAZN) reisen, zudem gastiert Serbien in Slowenien (20.45 Uhr/DAZN).

