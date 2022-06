Dritter Auftritt für das ÖFB-Team unter Neo-Chefcoach Ralf Rangnick (Foto) und in der Nations League Top-Gruppe A. Gegen keinen Geringeren wie Weltmeister Frankreich. Gegen den der 63-jährige Deutsche heute im ausverkauften Wiener Ernst-Happel-Stadion - ab 20:45 Uhr im Ligaportal-LIVETICKER - folgende Startelf ins Geschehen schickt:

Österreich: Pentz; Lainer, Trauner, Alaba (Kap.), Wöber; Leimer, X. Schlager, N. Seiwald, Sabitzer; Weimann, Arnautovic. Trainer: Ralf Rangnick.

Ergänzungsspieler: Lindner (TW), Fraisl (TW), Danso, P. Wimmer, D. Ljubicic, Gregoritsch, Kalajdzic, Trimmel, Wolf, Onisiwo, C. Baumgartner, Lazaro.

Frankreich: Lloris (Kap.); Pavard, Konate, Saliba, T. Hernández; Tschouaméni, Kamara; Diaby, Griezmann, Coman; Benzema. Trainer: Didier Dechamps.

Ergänzungsspieler: Maignan, Aréola, Kimpembe, Koundé, Guendouzi Olie, Ben Yedder, Mbappé, Nkunku, Rabiot, Clauss, Digne, L. Hernández.

Schiedsrichter: Tasos Sidiropoulos (Griechenland).

Der Start in die Nations League war für das ÖFB-Team am vergangenen Freitag mit dem 3:0 in Kroatien beim Vizeweltmeister positiv. Drei Tage später passte beim 1:2 in Wien mit einer neuformierten Mannschaft gegen Dänemark lediglich das Ergebnis nicht.

Ralf Rangnick: "Gegen Frankreich müssen wird die Leistungen nicht nur bestätigen, sondern einen weiteren Schritt nach vorne machen. Gegen die Dänen waren wir der Chef im Ring, aber die Franzosen haben mehr individuelle Klasse." Wie man der begegnen will? "Durch proaktiven Fußball."

Die Franzosen unterlagen in Paris Dänemark 1:2, erreichten in Kroatien ein 1:1 und liegen nach zwei Runden in der Tabelle hinter Österreich. Jedoch hat Weltmeister- Trainer Didier Deschamps jeweils die Rotations-Maschinerie angeworfen.

Rangnick: "Möglicherweise haben wir einen kleinen mentalen Vorteil, weil die Partie für uns etwas Besonderes ist. Wir müssen perfekt sein, um zu gewinnen. Es kommt auf jedes einzelne Detail an."

Alles Weitere im Ligaportal-LIVETICKER

Fotocredit: SID