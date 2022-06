Nach den gelungenen Auftritten gegen Kroatien (3:0) und Dänemark (1:2) wollte Österreich im 3. Spiel der Nations League auch Weltmeister Frankreich Paroli bieten. Für "Le Bleu" schienen die bisherigen Partien gegen Dänemark (1:2) und in Kroatien (1:1) nach einer langen Saison ihrer Asse eher einen Testspiel-Charakter zu haben. In Wien zeigten die Franzosen ihre spielerische Klasse, doch "Rot-Weiß-Rot" hielt beherzt dagegen, ging durch Weimann gar in Führung. Nach der Pause glich "Joker" Mbappé aus, die Rangnick-Elf geriet unter Druck, doch mit Glück & Goalie - Patrick Pentz - wurde das 1:1 gerettet.

Trauner und Co. voll auf der Höhe und stets nah dran an Griezmann und den Franzosen, die kaum Freiräume, geschweige denn Luft zum Atmen vorfanden.

Patrick Pentz in seinem erst dritten ÖFB-Teamspiel überragend

Die technisch versierten Franzosen in Halbzeit 1 zwar mit der Ballbesitz-Majorität, doch die engagierten Österreicher hielten wacker dagegen und Keeper Patrick Pentz nach einer brenzligen Freistoßball-Hereingabe von rechts durch Griezmann großartig (20.). Der 25-jährige Salzburger Schlussmann in seinem erst dritten ÖFB-Team-Match mit einer Pracht-Parade gegen Toptorjäger Karim Benzema. Ansonsten die Rangnick-Schützlinge defensiv kompakt stehend und mit schnellem Umschaltspiel, bei dem lediglich der finale Pass ausbaufähig war.

Sehenswert herausgespielter Führungstreffer bei Weimanns ÖFB-Team-Torpremiere

Doch dann die beherzte Balleroberung von Schlager im zentralen Mittelfeld...die Kugel kam weiter zu Arnautovic, der kurz verzögerte, um auf Laimer zu warten und dann intuitiv mit perfektem Timing rechts durchzustecken. Der Leipzig-Legionär bediente per flachem Querpass Weimann am Fünfmeterraum und der 30-jährige Wiener traf bei der ersten Torchance per Direktabnahme zu seinem ersten Treffer im 18. ÖFB-Team-Einsatz.

Was für ein sehenswert herausgespielter Führungstreffer. Wenig später Arnautovic mit einem Drehschuss, doch zu zentral auf Keeper Lloris (43.). Beim 1:0 zur Pause blieb es!

Einsatz bis zum Umfallen von Marko Arnautovic (in seinem 101. ÖFB-Teamspiel) und Maximilian Wöber gegen den 22-jährigen Pariser Mussa Diaby, der bei Bayer Leverkusen spielt.

Nach dem Seitenwechsel drückten die von Dribbler Coman angetriebenen Franzosen auf den Ausgleich und Österreich hielt mit Glück & Goalie (Pentz) hinten bis in die Schlussviertelstunde "die Null".

Inzwischen hatte Dechamps nach etwas über einer Stunde sein "As aus dem Ärmel" gezogen: Kylan Mbappé. Und der 23-jährige Joker stach, enteilte der österreichischen Hintermannschaft und vollendete mit feinem Linksschuss ins kurze Kreuzeck gegen den machtlosen Schlussmann Pentz (84.), der wenig später gegen den Weltklasse-Stürmer aus Paris mit einer Glanztat den 1:2-Rückstand verhinderte (Reflex, Ball an die Latte) und letztendlich das 1:1 rettete. Aufgrund der 2. Halbzeit und überlegener Franzosen zwar ein glückliches Remis, doch auch Belohnung für einen großen Fight von "Rot-Weiß-Rot" gegen den Weltmeister.

Im letzten Match vor der Sommerpause gastiert Österreich am Montag in der 4. Runde der UEFA Nations League in Dänemark (ab 20:45 Uhr im Ligaportal-LIVETICKER), das zeitgleich gegen Kroatien 0:1 unterlag und damit seine erste Niederlage kassierte.

Nicolas Seiwald in Aktion...der Salzburger Saison-Doublesieger immer Ball & Gegner im Visier.

UEFA Nations League, 3. Runde

Österreich - Frankreich 1:1 (1:0)

Freitag, 10. Juni 2022, 20:45 Uhr, Ernst-Happel-Stadion, Zuschauer: 48.500, Schiedsrichter: Tasos Sidiropoulos (Griechenland).

Österreich: Pentz; Lainer (56. Lazaro), Trauner, Alaba (Kap., 70. Danso), Wöber; Laimer, X. Schlager, N. Seiwald, Sabitzer; Weimann (63. Gregoritsch), Arnautovic (63. Onisiwo). Trainer: Ralf Rangnick.

Frankreich: Lloris (Kap.); Pavard, Konate, Saliba, T. Hernández; Tschouaméni (62. Guendouzi), Kamara; Diaby, Griezmann (62. Mbappé), Coman (79. Nkunku); Benzema. Trainer: Didier Dechamps.

Torfolge: 1:0 (37.) Weimann (Assist Laimer), 1:1 (84.) Mbappé.

Gelbe Karten: Lainer (10., Foul an Coman), N. Seiwald (17., Foul an Diaby), Lazaro (90., Foul gegen Nkunku).

Fotocredit: Christian Fauland.