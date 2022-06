Lucas Hernandez von Bayern München steht der französischen Fußball-Nationalmannschaft im Spiel der Nations League am Montag gegen Kroatien nicht mehr zur Verfügung. Wie der französische Verband am Samstagmittag mitteilte, sei der Abwehrspieler nach dem 1:1 am Freitag in Wien gegen Österreich abgereist, um seine Frau Amalia bei der Geburt des zweiten gemeinsamen Kindes zu unterstützen.

Lucas Hernandez (l) reist von der Nationalmannschaft ab

Foto: AFP/SID/FRANCK FIFE

Hernandez war gegen Österreich nicht zum Einsatz gekommen. Nationaltrainer Didier Deschamps hatte ihn wegen muskulärer Probleme geschont. Bei der Neuauflage des WM-Endspiels von 2018 am Montag gegen Kroatien muss der Weltmeister außerdem erneut auf N'Golo Kante verzichten. Den Mittelfeldspieler plagen weiter Knieprobleme.

