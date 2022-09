Ter Stegen steht wohl gegen Ungarn zwischen den Pfosten

Foto: AFP/SID/ANDRE PAIN

Nach dem coronabedingten Ausfall von Manuel Neuer wird Marc-Andre ter Stegen das Tor der deutschen Fußball-Nationalmannschaft im Nations-League-Spiel am Freitag (20.45 Uhr/ZDF) gegen Ungarn hüten. Das kündigte Bundestrainer Hansi Flick an. "Da brauchen wir kein Geheimnis draus zu machen", sagte Flick am Donnerstag nach dem Abschlusstraining in Frankfurt/Main.

Wer die DFB-Auswahl in Leipzig als Ersatz für Neuer als Kapitän aufs Feld führen wird, ließ Flick noch offen, um sich bei seiner Aufstellung nicht zu sehr in die Karten schauen zu lassen. "Der, der die meisten Länderspiele hat und auf dem Platz steht", sagte Flick. Dies dürfte Thomas Müller (116 Länderspiele) sein, "wenn er spielt", wie Flick anmerkte.

Mit zwei Siegen gegen Ungarn und England am Montag (20.45 Uhr/RTL) in London will sich der viermalige Weltmeister den Gruppensieg in der Nations League sichern und sich für das Final Four 2023 qualifizieren. "Das wäre ein Statement, wenn wir die Gruppenphase als Erster abschließen. Der Gruppensieg ist unser Ziel", sagte Flick. - Die voraussichtlichen Aufstellungen:

Deutschland: ter Stegen/FC Barcelona (30 Jahre/28 Länderspiele) - Hofmann/Borussia Mönchengladbach (30/14), Süle/Borussia Dortmund (27/40), Rüdiger/Real Madrid (29/53), Raum/RB Leipzig (24/9) - Gündogan/Manchester City (31/60), Kimmich/Bayern München (27/68) - Havertz/FC Chelsea (23/28), Müller/Bayern München (33/116), Sane/Bayern München (26/45) - Werner/RB Leipzig (26/53) - Trainer: Flick

Ungarn: Gulacsi/RB Leipzig (32/49) - Lang/Omonia Nikosia (29/51), Orban/RB Leipzig (29/33), Attila Szalai/Fenerbahce (24/27) - Fiola/FC Fehervar (32/48), Nagy/AC Pisa (27/63), Styles/FC Millwall (22/6), Kerkez/AT Alkmaar (18/0) - Szoboszlai/RB Leipzig (21/24), Gazdag/Philadelphia Union (26/15) - Adam Szalai/FC Basel (34/84) - Trainer: Rossi

Schiedsrichter: Slavko Vincic (Slowenien)

© 2022 SID