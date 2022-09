Gabor Kiraly hält Ungarn nicht für chancenlos

Foto: FIRO/FIRO/SID

Gabor Kiraly sieht die deutsche Fußball-Nationalmannschaft vor dem Duell gegen Ungarn in der Favoritenrolle. "Wenn die Deutschen ihre Qualität ganz konsequent abrufen, können sie dieses Spiel entscheiden", sagte der frühere Bundesliga-Torhüter in einem Sport1-Interview. Angst habe man vor dem Nations-League-Spiel am Freitag (20.45 Uhr/ZDF) in Leipzig aber keine, betonte Kiraly: "Als Tabellenführer glauben wir natürlich an einen Sieg gegen die Deutschen."

Als Ungarns Plus sieht der 46-Jährige die mannschaftliche Geschlossenheit. "Die Qualität bei den deutschen Spielern ist vielleicht etwas besser, aber als Team können wir Deutschland Probleme bereiten", so frühere ungarische Nationalspieler: "Wenn es im Kollektiv bei den Deutschen funktioniert, dann müssen wir sicher aufpassen. In den zurückliegenden Partien wirkten die Spieler von Hansi Flick aber nicht so fokussiert."

Kiraly hatte seine Karriere 2019 beendet - nach 18 Jahren mit 108 Spielen in der Nationalmannschaft. In der Bundesliga lief er zwischen 1997 und 2004 für Hertha BSC auf.

