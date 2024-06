Fußball-Fans wird Erling Haaland bei der ab morgen beginnenden EM in Deutschland (14. Juni - 14. Juli) fehlen, da sich Norwegen nicht qualifziert hat und in der Quali-Gruppe A hinter Spanien und Schottland Dritter wurde. In Österreich könnte der 23-jährige Weltklasse-Stürmer von Manchester City, der zum zweiten Mal in Folge mit den "Cityzens" Meister in der Premier League und persönlich Torschützenkönig (27 Treffer, Vorsaison 36) wurde, allerdings im Herbst zu sehen sein. Genauer in Oberösterreich, noch genauer in Linz... am Sonntag, den 13. Oktober, im UEFA-Nations League-Spiel gegen das ÖFB-Team.

"Haben hier das Gefühl, dass man stolz ist, wenn das Nationalteam in Linz zu Gast ist"

Bereits im vergangenen Jahr gingen drei Länderspiele des österreichischen A-Nationalteams in der neuen Oberösterreich Arena (so die internationale Titulierung) in Linz über die Bühne. Im Rahmen der EM-Qualifikation feierte die ÖFB-Auswahl zwei wichtige Siege gegen Aserbaidschan (4:1) und Estland (2:1), das Testspiel gegen Moldau endete mit einem 1:1-Unentschieden.