Erstmals bei der A-Nationalmannschaft: Manu Kone (l.) und Michael Olise

Bundesliga-Neuling Michael Olise von Bayern München und Manu Kone von Borussia Mönchengladbach sind zum ersten Mal in das Aufgebot der französischen A-Nationalmannschaft berufen worden. Nationaltrainer Didier Deschamps nominierte beide für die anstehenden Spiele in der Nations League gegen Italien in Paris (6. September) und Belgien in Lyon (9. September).

Angreifer Olise und Mittelfeldspieler Kone gehörten zur französischen Mannschaft, die bei den Olympischen Spielen in Paris die Silbermedaille gewann. Erwartungsgemäß nominiert wurde auch Dayot Upamecano von Bayern München. Keinen Platz im 23-er Kader fand der bei der EM nur spärlich eingesetzte Kingsley Coman, der vor einem Wechsel von FC Bayern zu Al-Hilal in Saudi-Arabien stehen soll.

