Pavlovic im DFB-Trikot

Foto: AFP/SID/TOBIAS SCHWARZ

Aleksandar Pavlovic ist von den Rücktritten von Manuel Neuer und Ilkay Gündogan aus der Fußball-Nationalmannschaft überrumpelt worden. "Bei Ilkay hätte ich eher nicht damit gerechnet, und auch Manuel Neuer hat mich mit dem Post bei Instagram wirklich überrascht. Ich hätte gedacht, dass er noch bis zur WM durchzieht", sagte Pavlovic im ran-Interview.

Neben Neuer und Gündogan stehen auch Toni Kroos und Thomas Müller nicht mehr zur Verfügung. "Wenn so wichtige Spieler wegbrechen, wird es eine ganze Zeit in Anspruch nehmen, bis sich eine neue Hierarchie bildet. Dafür sind insbesondere die nächsten Spiele geeignet", sagte Pavlovic vor dem Nations-League-Auftakt am Samstag (20.45 Uhr/ZDF) in Düsseldorf gegen Ungarn. Drei Tage später trifft die Mannschaft von Bundestrainer Julian Nagelsmann in Amsterdam auf Gastgeber Niederlande.

Pavlovic fühlt sich dafür bereit. "Ich liebe es, den Ball zu haben und das Spiel in gewisser Weise mitzugestalten. Auch hier wird alles andere der Bundestrainer entscheiden. Mittelfristig ist es natürlich mein Ziel, fester Bestandteil der Mannschaft zu werden", sagte der 20-Jährige vom deutschen Rekordmeister Bayern München.

© 2024 SID