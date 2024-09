Die UEFA Nations League ist zurück! Nach dem Abstieg aus der A-Gruppe will Österreich in der Gruppe B3 den sofortigen Wiederaufstieg schaffen. In der ersten Runde war man auswärts in Slowenien zu Gast. Nach einem ausgeglichen ersten Durchgang mit je einem Tor auf beiden Seiten übernahm Rot-Weiß-Rot in einer chancenarmen zweiten Halbzeit das Kommando, konnte aber daraus kein Kapital schlagen, womit es beim 1:1-Remis blieb.

Einen Zähler gab es für Phillipp Mwene und das ÖFB-Team im Nations League-Auftaktspiel gegen Slowenien

Slowenien mit verdienter Führung - Rot-Weiß-Rot kommt nach Ausgleich besser ins Spiel

Die Gastgeber starteten druckvoll in die Partie und setzten Österreich von Beginn an unter Druck. In der 17. Minute konnte Slowenien dann verdient in Führung gehen. Nach einem Handspiel von Phillipp Mwene entschied der Schiedsrichter nach On-Field-Review auf Elfmeter. Benjamin Šeško trat an und verwandelte den Strafstoß souverän in die linke Kreuzecke. Österreichs Torwart Patrick Pentz hatte keine Chance, den Treffer zu verhindern. Rot-Weiß-Rot tat sich in den Anfangsminuten schwer, ins Spiel zu finden und Slowenien nutzte dies aus, um immer wieder gefährliche Angriffe über die Außenbahnen zu starten.

Doch mit der Zeit kamen die Gäste besser ins Spiel. Eine Großchance von Marcel Sabitzer konnte der slowenische Torhüter Matevž Vidovšek noch abwehren, doch kurz darauf fiel der Ausgleich. Phillipp Mwene spielte einen herrlichen Pass auf Konrad Laimer, der direkt abzog und das 1:1 erzielte. In der Folge drängten die Alpenrepublikaner auf die Führung, während Slowenien vor allem defensiv gefordert war. Kurz vor der Halbzeitpause hatte Marko Arnautović die Chance, Österreich in Führung zu bringen, doch sein Kopfball ging knapp über das Tor. So ging es mit einem 1:1 in die Kabinen.

Chancenarmer zweiten Durchgang endet torlos

Auch in der zweiten Halbzeit blieb die Partie spannend. Österreich dominierte mit Ballbesitz, während Slowenien auf Konter setzte. Österreich hatte schließlich mehrere Möglichkeiten in Führung zu gehen, doch zwingende Chancen blieben aus. Ein Eckstoß von Kevin Stöger in der Schlussphase fand Marcel Sabitzer, dessen Volleyabschluss jedoch knapp über das Tor ging. Die größte Chance für Slowenien in der zweiten Hälfte hatte Jan Mlakar, dessen Schuss aus spitzem Winkel jedoch nur das Außennetz traf. In den letzten Minuten der Partie wollte Österreich den Siegtreffer. In der 89. Minute kam Marcel Sabitzer erneut nach einer Ablage von Kevin Stöger zum Abschluss, doch Matevž Vidovšek konnte den Ball entschärfen. Die drei Minuten Nachspielzeit reichten beiden Teams nicht, um noch einen Treffer zu erzielen und so endete das Spiel mit einem gerechten 1:1-Unentschieden.

Unentschieden in Ljubljana!

UEFA Nations League Gruppe B3, 1. Runde

Slowenien vs. Österreich 1:1 (1:1)

Freitag, 06.09.2024, 20:45 Uhr, Stadion Stožice Laibach, Slowenien, Z: 14.000, SR: Radu Petrescu/Rumänien.

Slowenien (4-4-2): Vidovšek - Janža, Stojanović, Drkušič, Brekalo (87. Balkovec) - Bijol, Lovrič (63. Mlakar), Elšnik, Čerin - Šporar (63. Celar), Šeško. Trainer: Matjaž Kekalf.

Österreich (4-2-3-1): Pentz - Prass, Wöber, Posch, Mwene - Laimer, Seiwald - Wimmer (45. Baumgartner), Sabitzer, Schmid (82. Stöger)- Arnautović (82. Adamu). Trainer: Ralf Rangnick.

Torfolge: 1:0 Šeško (16., Strafstoß), 1:1 Laimer (28.).

Gelbe Karten: Čerin (55., Foul), Janža (76., Foul) bzw. Laimer (34., Foul), Prass (45., Foul), Mwene (84., Foul).

von Julian Biereder/Ligaportal; Fotocredit: AFP/SID/JURE MAKOVEC