In etwas mehr als einer Stunde rollt in der slowenischen Hauptstadt die Kugel: Österreich ist im Rahmen der UEFA Nations League Gruppe B3 in der ersten Runde in Slowenien zu Gast. Vorab gab es bei den Rot-Weiß-Roten allen voran in der Defensive einige Fragezeichen nach den Ausfällen von David Alaba, Gernot Trauner, Kevin Danso und Philipp Lienhart. NACHFOLGEND die erste Elf von Teamchef Ralf Rangnick!

Auch einige Österreich-Fans haben die Reise ins Nachbarland wieder bestritten und unterstützen das rot-weiß-rote Nationalteam kräftig

Zum Ligaportal-LIVETICKER: Slowenien vs. Österreich

DAS sind die Aufstellungen der beiden Teams

Freitag, 06.09.2024, 20:45 Uhr, Stadion Stožice Laibach, Slowenien, SR: Radu Petrescu/Rumänien.

Slowenien (4-4-2): Vidovšek (GK), Bijol (C), Lovrić, Šporar, Elšnik, Šeško, Janža, Stojanović, Drkušić, G. Čerin, Brekalo. Ersatzspieler: Oblak (GK), Vekić (GK), Bajrić, Balkovec, Petrovič, G. Stanković, Iličić, Kurtić, Horvat, Mlakar, Vipotnik, Celar. Trainer: Matjaž Kekalf.

Österreich (4-2-3-1): Pentz (GK), Wöber, Posch, Seiwald, Arnautović (C), Prass, Sabitzer, Mwene, Schmid, Laimer, Wimmer. Ersatzspieler: A. Schlager (GK), Hedl (GK), Daniliuc, Grillitsch, Adamu, Querfeld, Jakupovic, Grüll, Baumgartner, Stöger, Seidl. Trainer: Ralf Rangnick.

🇦🇹 Unsere Start-1️⃣1️⃣ gegen Slowenien. Pack ma's! #GemeinsamÖSTERREICH pic.twitter.com/QJyN95DKKZ — ÖFB - oefb.at (@oefb1904) September 6, 2024

Fotocredit: Harald Dostal/www.sport-bilder.at