Bundestrainer Julian Nagelsmann

Foto: AFP/SID/JOHN MACDOUGALL

Julian Nagelsmann verließ die Düsseldorfer Arena zu nächtlicher Stunde bestens gelaunt. Nach dem furiosen 5:0-Auftakt in der Nations League gegen Ungarn lobte der Bundestrainer seine Mannschaft in den höchsten Tönen. "Die Chemie in der Gruppe ist außergewöhnlich und der Nährboden für das, was wir erträumen zu erreichen", sagte Nagelsmann.

Endziel ist der Titelgewinn bei der WM 2026. So weit wollte Nagelsmann nach der Tore-Show beim Neustart aber noch nicht denken. "Es ist noch ein weiter Weg. Wenn wir die nächsten 19 Spiele bis zur WM auch noch gewinnen, zähle ich uns zum Favoritenkreis. Auch wenn wir nur 14 gewinnen", sagte der 37-Jährige.

Niclas Füllkrug (27.), die Zauberfüße Jamal Musiala (58.) und Florian Wirtz (66.) sowie Joker Aleksandar Pavlovic (77.) und Kai Havertz (81., Foulelfmeter) sorgten mit ihren Toren für eine völlig losgelöste Stimmung. "Wir haben dadurch direkt wieder eine Verbindung zu den Fans hergestellt. Das war wichtig", sagte Nagelsmann.

Am Dienstag wartet ein Härtetest auf die DFB-Auswahl. In Amsterdam trifft der viermalige Weltmeister auf den Erzrivalen Niederlande. "Ich freue mich schon. Holland hat eine sehr gute Mannschaft. Die Einzelspieler haben großes Potenzial. Sie spielen sehr variabel", sagte Nagelsmann.

Am Sonntagvormittag steht aber erst einmal ein öffentliches Training im Düsseldorfer Paul-Janes-Stadion an. Die 7000 kostenlose Tickets waren schnell vergriffen. Auch das trug zur guten Laune des Bundestrainers bei.

© 2024 SID