Szene vom öffentlichen Training in Düsseldorf

Großer Bahnhof für die deutsche Fußball-Nationalmannschaft: Die Auswahl von Bundestrainer Julian Nagelsmann erfuhr wenige Stunden nach ihrem begeisternden Start in die Nations League gegen Ungarn (5:0) erneut ganz viel Fanliebe. Bei der öffentlichen Einheit im vollen Düsseldorfer Paul-Janes-Stadion jubelten am Sonntag 7000 Zuschauer ihren Stars zu - und das, obwohl Nagelsmann "nur" die Reservisten zum Spielersatztraining bat.

"Wir haben die Massen begeistert. Wir haben gestern alle gemeinsamen einen wunderbaren Abend erlebt", schwärmte Sportdirektor Rudi Völler, der beim Autogramme-Schreiben den Anfang machte. Nagelsmann genoss den Rummel um ihn herum auch auf dem Platz sichtlich, er scherzte und lachte mit seinem Assistenten Sandro Wagner. Auch der Düsseldorfer Oberbürgermeister Stephan Keller (CDU) gab sich die Ehre.

Nächster Gegner in der Nationenliga ist am Dienstag (20.45 Uhr/RTL) in Amsterdam Erzrivale Niederlande.

