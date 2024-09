Portugal lag lange in Rückstand

Cristiano Ronaldo kann es auch als Joker: Mit dem 901. Tor seiner Karriere hat der 39-Jährige Gastgeber Portugal in der Nations League einen glücklichen Sieg gegen Schottland beschert. In Lissabon siegte der EM-Viertelfinalist nach frühem Rückstand noch 2:1 (0:1), der zur zweiten Halbzeit eingewechselte Ronaldo erzielte in der 88. Minute das Siegtor.

Scott McTominay vom SSC Neapel hatte Schottland, das bei der EM 1:5 gegen Deutschland verloren hatte, schon in der 7. Minute per Kopf in Führung gebracht. Es blieb die einzige gute Chance der Gäste in der ersten Halbzeit.

Mit Ronaldo, der erst am Donnerstag beim 2:1 gegen Kroatien den 900. Treffer seiner Karriere erzielt hatte, drängte Portugal nach der Pause auf den Ausgleich - und wurde durch den Ausgleich von Bruno Fernandes (54.) belohnt. Kurz vor Schluss drückte Ronaldo den Ball aus kurzer Distanz zum Sieg über die Linie.

