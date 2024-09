Jonathan Tah (r.) in Aktion

Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft blickt dem Härtetest in den Niederlanden nach dem furiosen Start in die Nations League optimistisch entgegen. "Es wird natürlich ein anderes Spiel. Vor allen Dingen auch, weil es auswärts ist. Aber ich glaube, wir gehen da mit sehr viel Selbstvertrauen hin mit diesem Auftakt", sagte Innenverteidiger Jonathan Tah mit Blick auf die Begegnung am Dienstag (20.45 Uhr/RTL) in Amsterdam und ergänzte: "Wir wollen da einfach genauso weitermachen."

Der DFB-Auswahl war am Samstag in Düsseldorf mit dem 5:0 gegen Ungarn ein mitreißender Neustart gelungen. Bundestrainer Julian Nagelsmann hat aber Respekt vor dem EM-Halbfinalisten. "Holland hat eine sehr gute Mannschaft. Die Einzelspieler haben großes Potenzial. Sie spielen sehr variabel", sagte Nagelsmann.

Mit großen Veränderungen in der Aufstellung ist nicht zu rechnen. Nagelsmann könnte höchstens kleinere Anpassungen vornehmen. - Die voraussichtlichen Aufstellungen:

Niederlande: Verbruggen/Brighton & Hove Albion (22 Jahre/14 Länderspiele) - Dumfries/Inter Mailand (28/61), de Ligt/Manchester United (25/46), van Dijk/FC Liverpool (33/75), Ake/Manchester City (19/52) - Schouten/PSV Eindhoven (27/12), Reijnders/AC Mailand (26/16), Gravenberch/FC Liverpool (22/13) - Xavi/RB Leipzig (21/21), Brobbey/Ajax Amsterdam (22/3), Gakpo/FC Liverpool. (25/31) - Trainer: Koeman

Deutschland: ter Stegen/FC Barcelona (32/41) - Kimmich/Bayern München (29/92), Tah/Bayer Leverkusen (28/30), Schlotterbeck/Borussia Dortmund (24/15), Raum/RB Leipzig (26/25) - Andrich/Bayer Leverkusen (29/11), Groß/Borussia Dortmund (33/9) - Wirtz/Bayer Leverkusen (21/24), Havertz/FC Arsenal (25/52), Musiala/Bayern München (21/35) - Füllkrug/West Ham United (31/22). - Trainer: Nagelsmann

Schiedsrichter: Davide Massa (Italien)

