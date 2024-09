Österreich gastierte am zweiten Spieltag der Nations League in Norwegen und auch die Gastgeber kamen zum Auftakt mit den Superstars Haaland, Sörloth, Ödegaard und Nusa in Kasachstan überraschend nicht über ein 0:0-Remis hinaus. Das ÖFB-Team remisierte ebenso und spielte in Slowenien 1:1, konnte dabei nach Rückstand in Person von Konrad Laimer ausgleichen und war am Ende dem Sieg deutlich näher. Ein Sieg sollte also heute gegen Norwegen her, am Ende kam aber bei der - aus Rot-Weiß-Rot-Sicht - 1:2-Niederlage alles ganz anders.

Norwegen beginnt druckvoll, geht in Führung, doch ÖFB-Team schlägt noch vor der Pause zurück

Erstmals in der bereits stark unter Druck stehenden Ära von Trainer Stolbakken begannen die Norweger mit einer Doppelspitze und setzten die Österreicher von Beginn an unter Druck. Das Rezept ging auf - unsere Mannschaft hatte defensiv alle Hände voll zu tun, bekam kaum Zugriff auf das Spiel und lag dann nicht ganz unerwartet nach neun Minuten zurück. Der Dortmunder Sorloth mit viel Platz und der Vorarbeit – Myhre erzwang dann den Abschluss zur frühen Führung für die Hausherren.

Auch im weiteren Verlauf blieben die Norweger gefährlich, doch die Elf von Ralf Rangnick ließ sich trotz vieler unnötiger Ballverluste nicht hängen und kam in der 29. Minute durch Mwene zur ersten wirklich guten Möglichkeit. Ein Abschluss aus vollem Lauf ging aber knapp neben das Tor. Wir blieben aber am Drücker und kamen noch vor der Pause in Minute 37 zum nicht unverdienten 1:1 Ausgleich. Wimmer mit der mustergültigen Vorarbeit für Sabitzer und der ließ Keeper Nyland mit einem Schuss durch die Hosenträger keine Chance. Norwegen zeigte sich vom Treffer beeindruckt und wirkte bis zum Ender Pause verunsichert. Unsere Mannschaft drängte mit beherztem Pressing auf die Führung – es blieb aber beim 1:1 nach 45 Minuten.

Offener Schlagabtausch im zweiten Abschnitt - Haaland mit der Entscheidung

Nach Wiederanpfiff dann eine erste große Möglichkeit für die Gastgeber in der 49. Minute. Lepizig-Shootingstar Nusa nicht zu halten, mit dem Auge für Odegaard und der scheiterte dann aus halbrechter Position. Die Österreicher konnten die Partie dann aber rasch wieder ausgeglichen gestalten – ein offener Schlagabtausch sorgte immer wieder für Spannungsmomente auf dem Feld. Die letzte Konsequenz im Spiel nach vorne fehlte aber und so wurden kaum große Tormöglichkeiten auf beiden Seiten generiert, bis in die 72. Minute, als der kaum zu haltende Nusa an Penz scheiterte.

Und was war eigentlich mit Erling Haaland? Lange nichts zu sehen und dann auf einmal war er in der 82. Minute auf einmal im Strafraum präsent, setzte sich im entscheidenden Zweikampf durch und erzielte mit seiner ersten Chance die 2:1 Führung. Zunächst wurde auf Abseits entschieden - nach längerer Prüfung wurde der Treffer aber zugestanden.

Die Österreicher warfen in der Schlussphase, mit dem eingewechselten Marko Arnautovic im Gepäck, alles nach vorne. Es half aber alles nichts! Auch im zweiten Nations-League Spiel gab es keinen Erfolg für unsere Mannschaft. Nach dem mageren Unentschieden gegen Slowenien setzte, es heute noch dazu eine 2:1 Niederlage gegen Norwegen.

Norwegen vs. Österreich 2:1 (1:1)

Montag, 09.09.2024 (20:45 Uhr), Ullevaal Stadion (Oslo), Z: 23.000, SR: Nikola Dabanovic

Norwegen: Nyland, Ryerson, Ostigard, Hanche-Olsen (Gundersen, 28.), Möller Wolfe, Odegaard (Thorstvedt, 67.), Berg (Thorsby, 46.), Berge, Sorloth (Langas, 90.+5), Haaland, Myhre (Nusa, 46.). Trainer: Stale Stolbakken

Österreich: Pentz, Prass, Lienhart, Posch, Mwene (Querfeld, 57.), Laimer, Seiwald, Sabitzer, Wimmer (Stöger, 78.), Baumgartner (Seidl, 68.), Schmid (Arnautovic, 78.). Trainer: Ralf Rangnick.

Torfolge: 1:0 Myhre (9.), 1:1 Sabitzer (37.), 2:1 Haaland (82.)

Gelbe Karte: Mwene (24.).

JAAA! En deilig 2-1-seier over Østerrike😍Tusen takk til alle som møtte opp og ga oss fantastisk støtte på Ullevaal i kveld🙏 pic.twitter.com/sFT0B0UVIu — Fotballandslaget (@nff_landslag) September 9, 2024

