Bundestrainer Julian Nagelsmann

Die alten Geschichten über feurige Duelle mit dem Erzrivalen Niederlande kann sich Julian Nagelmann jederzeit im Flugzeug oder im Bus anhören. "Ganz präsent ist eine nicht so schöne Szene. Daran wird man immer erinnert, erst recht, wenn der Rudi immer neben einem sitzt", sagte Nagelsmann lachend.

Schließlich war der heutige Sportdirektor Rudi Völler im WM-Achtelfinale 1990 in Mailand (2:1) von Frank Rijkaard angespuckt worden. "Er hat viel davon erzählt, auch von den Tagen und Wochen danach", berichtete Nagelsmann. Generell seien es aber immer "schöne" Spiele.

Von der heutigen niederländischen Fußballer-Generation zeigt er sich durchaus beeindruckt. "Das ist schon ein anderer Gegner mit anderem Stil als Ungarn. Sie kommen selbst gut ins Zocken", sagte Nagelsmann. Der kleine Nachbar verfüge über sehr "viel Offensivpersonal, Tempo und Talent", trotz vergleichsweise geringer Einwohnerzahl: "Das ist beeindruckend, wie viele gute Fußballer sie stets aus dem Hut zaubern."

Auch dadurch gebe es immer wieder denkwürdige Duelle mit großen Momenten. "Wir werden versuchen, ein paar in der Aktualität zu zaubern, die in Erinnerung bleiben", kündigte er vor dem Nations-League-Spiel am Dienstagabend (20.45 Uhr/RTL) in Amsterdam an. "Dann können wir uns in die Riege der großen Spiele einreihen."

