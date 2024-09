Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft muss im Nations-League-Kracher in den Niederlanden auf Torjäger Niclas Füllkrug verzichten. Der Stürmer von West Ham United verließ das deutsche Lager am Dienstagmittag und steht aufgrund einer Reizung der Achillessehne für die Partie am Abend (20.45 Uhr/Ligaportal-LIVETICKER) in Amsterdam nicht zur Verfügung. Das bestätigte der Deutsche Fußball-Bund (DFB) auf SID-Anfrage, zunächst hatte die Bild-Zeitung darüber berichtet.

Füllkrug fehlt am Dienstag in Amsterdam

Füllkrug (14 Tore in 22 Länderspielen) hatte nach dem Sieg gegen Ungarn (5:0) über Wadenprobleme geklagt. Bundestrainer Julian Nagelsmann ließ einen Einsatz des Angreifers zunächst offen, beim Abschlusstraining am Montag verließ Füllkrug jedoch nach rund 15 Minuten den Rasen.

Durch den Ausfall könnte Kai Havertz vom FC Arsenal wieder nach ganz vorne rücken. Unabhängig von dieser Personalie könnte Nagelsmann noch weitere Anpassungen für die Begegnung vornehmen.

