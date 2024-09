Ungarn hatte erneut Mühe

EM-Teilnehmer Ungarn hat drei Tage nach der 0:5-Klatsche gegen Deutschland den nächsten Rückschlag in der Nations League kassiert. Im Heimspiel gegen Bosnien-Herzegowina kam das Team von Nationaltrainer Marco Rossi nicht über ein 0:0 hinaus, für die Gäste war es der erste Lichtblick nach sieben Niederlagen in Folge. Mit jeweils einem Punkt liegen beide Teams in Gruppe A3 weiter hinter Deutschland und den Niederlanden.

In Budapest begannen die Ungarn mit dem Bundesliga-Quartett Marton Dardai (Hertha BSC), Willi Orban (RB Leipzig), Andras Schäfer (Union Berlin) und Roland Sallai (SC Freiburg). Vorne fehlte aber trotz Überlegenheit wie schon gegen das DFB-Team die Durchschlagskraft.

Bei den vom ehemaligen Bundesliga-Profi Sergej Barbarez trainierten Gästen standen in Torhüter Nikola Vasilj vom FC St. Pauli, Ermedin Demirovic (VfB Stuttgart), Ermin Bicakcic (Eintracht Braunschweig) und Dzenis Burnic (Karlsruher SC) ebenfalls vier Deutschland-Legionäre in der Startelf.

