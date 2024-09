Nagelsmann und seine Spieler geigen Massa die Meinung

Erst pfiff er nicht, dann zu früh ab: Auf Schiedsrichter Davide Massa war Julian Nagelsmann nach dem wilden Klassiker von Amsterdam gar nicht gut zu sprechen. Der Italiener hatte die deutschen Fußball-Nationalmannschaft aus Sicht des Bundestrainers beim 2:2 (2:1) gleich zweimal entscheidend benachteiligt.

Zum einen in der 55. Minute, als der Leipziger Xavi Simons den deutschen Zehner Jamal Musiala im Strafraum am Fuß getroffen hatte. Und noch einmal in der Schlussminute, als Massa mitten hinein in einen DFB-Konter das Spiel beendete.

"Wir haben eine Topchance weggepfiffen gekriegt in der letzten Sekunde, wo wir alleine aufs Tor laufen. Ich verstehe es nicht ganz", schimpfte Nagelsmann bei RTL. Massa habe "auf beiden Seiten nicht gut gepfiffen".

Bei Musiala sei es "ein klarer Elfmeter" gewesen, das habe er schon während des Spiels "auf dem iPad" gesehen. Als er die Szene dann im Fernsehen sah, meinte Nagelsmann aufgebracht: "Er kommt einfach klar zu spät und trifft Jamal am Fuß, ich glaube nicht, dass man da unterschiedlicher Meinung sein kann. Es ist halt leider ein Foul, im Mittelfeld kriegst du garantiert ein Foul."

