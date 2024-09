Bundestrainer Julian Nagelsmann

Julian Nagelsmann hat nach dem Nations-League-Start ein positives Fazit gezogen. "Die Mannschaft glaubt an sich, und das ist der Schlüssel. Wir sind auf einem sehr guten Weg", sagte der Bundestrainer nach dem unterhaltsamen 2:2 (2:1) beim Erzrivalen Niederlande in Amsterdam.

Nach dem furiosen 5:0 zum Auftakt gegen Ungarn liegt die Auswahl des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) klar auf Viertelfinal-Kurs. Aus dem zehntägigen Lehrgang nimmt Nagelsmann viele positive Dinge mit. "Es waren sehr gute Tage als gesamte Gruppe. Es ist eine angenehme Mannschaft, die sehr viel Leidenschaft versprüht. Es macht Spaß, mit ihnen zu arbeiten", sagte der 37-Jährige und betonte: "Alle haben gezeigt, dass sie viel Lust haben."

Im Oktober gastiert das DFB-Team zunächst in Bosnien-Herzegowina, dann kommt es zum Rückspiel gegen die Niederlande. Man habe zwar schon "viel Weltklasse" und es gebe nicht "den einen Punkt, in dem wir uns verbessern müssen", sagte Nagelsmann. Aber: "Am Ende geht es über die Konstanz. Da fehlt uns noch ein bisschen."

Bis zur nächsten Maßnahme wird Nagelsmann die Entwicklung seiner Spieler bei ihren Vereinen genau beobachten. "Ich muss voller Demut sagen, dass wir die Klubs brauchen. Wir können hier ein gutes Klima schaffen und ein paar Dinge vermitteln - am Ende sind wir auf die Klubs angewiesen. Da sind aber alle gut aufgehoben", sagte der Bundestrainer.

