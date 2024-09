DFB-Präsident Bernd Neuendorf

Bernd Neuendorf hat die Comeback-Qualitäten der deutschen Nationalmannschaft gelobt und sieht eine Entwicklung beim Team von Bundestrainer Julian Nagelsmann. "Man hatte das Gefühl, auch nach dem frühen Rückstand, dass wir immer zurückkommen können. Und das war lange Zeit nicht so", sagte der Präsident des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) bei ran nach dem 2:2 in der Nations League in den Niederlanden.

Dabei kassierten die Gäste ihr schnellstes Gegentor seit 50 Jahren. Tijjani Reijnders traf in Amsterdam nach 1:39 Minuten. "Die Spieler strahlen Selbstbewusstsein aus und das haben sie nochmal gut auf den Platz gebracht. Insgesamt kann man mit dem Unentschieden gut leben. Die Niederlande war ein starker Gegner, aber die Mannschaft hat es sehr überzeugend gemacht", lobte Neuendorf. Die Menschen würden "weiter begeistert".

Durch das Unentschieden führt das DFB-Team die Nations-League-Gruppe weiter an. "Es wäre gut, wenn wir die Gruppe gewinnen. Deshalb war es wichtig, hier auf jeden Fall einen Punkt mitzunehmen, auch mit Blick auf das Rückspiel in München. Ich glaube, da wird auch eine herausragende Stimmung herrschen", sagte Neuendorf.

