Jubel nach dem Tor von Deniz Undav

Foto: AFP/SID/NICOLAS TUCAT

Der Aufschwung bei der Fußball-Nationalmannschaft hält nach der Heim-EM auch in den deutschen Wohnzimmern an: Mit bis zu 9,47 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern näherte sich die Einschaltquote beim Nations-League-Duell in den Niederlanden (2:2) in der Spitze der 10-Millionen-Marke. Dies teilte der übertragende Sender RTL am Mittwoch mit.

Durchschnittlich schauten demnach 8,73 Millionen Fans den zeitweise wilden Klassiker, was einem Marktanteil von 36,2 Prozent beim Gesamtpublikum entspricht. Damit wurde auch die Quote aus dem vom ZDF übertragenen 5:0-Sieg gegen Ungarn (6,42 Mio.) wenige Tage zuvor um über zwei Millionen übertroffen.

Laut RTL überzeugte das Remis gegen Oranje vor allem in der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen. Speziell die zweite Halbzeit verbuchte in dieser Altersspanne einen Marktanteil von 48,8 Prozent.

© 2024 SID