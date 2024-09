DFB-Spieler Henrichs, Raum und Musiala in Herzogenaurach

Der "Home Ground" in Herzogenaurach wird immer mehr zum Zuhause der deutschen Fußball-Nationalmannschaft. Die Auswahl von Bundestrainer Julian Nagelsmann wird sich auch im Oktober bei Partner adidas auf ihre Nations-League-Spiele vorbereiten. Das gab der Deutsche Fußball-Bund (DFB) am Freitag bekannt.

Schon bei der Heim-EM und vor dem gelungenen Start in die Nationenliga mit dem Sieg über Ungarn (5:0) und dem Unentschieden bei Erzrivale Niederlande (2:2) hatte die DFB-Elf mit Nagelsmann in Franken logiert. Auch eine "abartige Mückenplage" (Nagelsmann) tat der guten Stimmung im Sommer keinen Abbruch, bei der Rückkehr im September fand das Team laut ihrem Trainer erneut "optimale" Bedingungen vor.

Nagelsmann wird seine Stars am 7. Oktober in Herzogenaurach versammeln. Vier Tage später trifft die DFB-Auswahl in Zenica auf Bosnien-Herzegowina, am 14. Oktober kommt es dann zum Rückspiel gegen die Niederlande in München.

