Erste Berufung für Daniel Maldini (v.)

Erst Cesare Maldini, dann Paolo Maldini, jetzt Daniel Maldini. Der 22-Jährige ist erstmals in die "Squadra Azzurra" berufen worden und könnte die italienische Familie in dritter Generation als Fußball-Nationalspieler vertreten. Der 22-Jährige steht in Luciano Spallettis 23-köpfigem Aufgebot für die anstehenden Nations-League-Spiele am 10. Oktober in Rom gegen Belgien und am 14. Oktober in Udine gegen Israel.

Der offensive Mittelfeldspieler ist der Sohn von Milan-Ikone Paolo Maldini und der Enkelsohn von Cesare Maldini. Maldini Junior steht beim Erstligisten Monza Calcio, Klub des 2023 verstorbenen Medienzaren und ehemaligen italienischen Ministerpräsidenten Silvio Berlusconi, unter Vertrag.

Paolo Maldini (55) spielte von 1985 bis 2009 bei der AC Mailand, war langjähriger Kapitän und danach Manager des Klubs. Daniel Maldinis Großvater Cesare gewann mit Milan vier Meistertitel und einmal den Europapokal der Landesmeister, er starb 2016 im Alter von 84 Jahren.

Daniel Maldini war 2021 erstmals in der Milan-Startelf in der Serie A zum Einsatz gekommen. Nach zwei Leihen erfolgte in diesem Jahr der Wechsel nach Monza. Ebenfalls erstmals in das Nationalteam berufen wurden Torhüter Michele Di Gregorio (Juventus Turin), Verteidiger Matteo Gabbia (AC Mailand) und Mittelfeldspieler Niccolo Pisilli (AS Rom).

