Julian Nagelsmann will sich von der Personalnot in der deutschen Fußball-Nationalmannschaft nicht beirren lassen. "Wir haben den Kader aufgrund einiger Verletzungen kurzfristig nochmal etwas verändern müssen. Unsere Ziele bleiben aber: Wir wollen in Bosnien und Herzegowina und zu Hause in München vor unseren eigenen Fans gegen die Niederlande gewinnen und die Tabellenführung in der Nations League verteidigen", sagte der Bundestrainer beim Treffen der DFB-Auswahl am Montag in Herzogenaurach.

"So schade es ist, wenn wir auf verletzte Stammkräfte, die uns bei der Heim-EM im Sommer mitgetragen haben, dieses Mal verzichten müssen: Wir freuen uns jetzt sehr darauf, unsere neuen Spieler im Kreis der Mannschaft und im Training zu erleben", ergänzte der 37-Jährige.

Nagelsmann muss verletzungsbedingt auf Marc-Andre ter Stegen, Jamal Musiala, Kai Havertz, Niclas Füllkrug und Robin Koch verzichten. In seinem 23er-Aufgebot für die Nations-League-Spiele am Freitag (20.45 Uhr/RTL) in Bosnien und drei Tage später gegen die Niederlande stehen sechs Profis ohne Länderspieleinsatz. Darunter sind die Neulinge Jonathan Burkardt aus Mainz, Tim Kleindienst (Borussia Mönchengladbach) und Jamie Leweling vom VfB Stuttgart.

