Zum Improvisieren gezwungen: Julian Nagelsmann

Julian Nagelsmanns Neulinge hatten viel zu tun. Nicht nur waren sie teilweise recht spontan ins Herzogenauracher Trainingscamp der deutschen Fußball-Nationalmannschaft beordert worden - sie mussten sich dort auch erst einmal vielen Menschen vorstellen, angefangen beim Social-Media-Team des Verbandes.

Jamie Leweling vom VfB Stuttgart meisterte dies am Montagmittag mit einem Anflug von Schüchternheit ("Jamie, hallo"), Jonathan Burkardt (FSV Mainz 05) ging schon deutlich kerniger zur Sache. Eine Lektion in Demut erhielten sie alle von Deniz Undav: Der VfB-Stürmer, zuletzt Torschütze gegen die Niederlande, trug seine Siebensachen nicht im Gucci-Rucksäckchen, sondern in einer blauen Mülltüte.

Sechs Profis in Nagelsmanns 23er-Aufgebot für die Nations-League-Spiele in Bosnien-Herzegowina am Freitag (20.45 Uhr/RTL) und gegen die Niederlande am Montag in München haben noch kein Länderspiel absolviert - neben Leweling und Burkardt sind dies die drei Torhüter (Oliver Baumann, Alexander Nübel, Janis Blaswich) sowie der Mönchengladbacher Angreifer Tim Kleindienst.

Verletzungsbedingt muss Nagelsmann auf Torhüter Marc-Andre ter Stegen, Jamal Musiala, Kai Havertz, Niclas Füllkrug und Robin Koch verzichten.

