Mit sechs Profis ohne Länderspiel-Erfahrung und ohne den angeschlagenen Benjamin Henrichs hat Julian Nagelsmann die komplizierte Vorbereitung auf die Nations-League-Spiele der Nationalmannschaft aufgenommen. Nach zwei verletzungsbedingten Absagen im Vorfeld und inzwischen vier Nachnominierungen startete der Bundestrainer am Dienstag mit einem ganz anderen Kader als jenem, den er eigentlich hatte berufen wollen.

Am Morgen bestätigte der Deutsche Fußball-Bund (DFB) auch die Absage von Linksverteidiger David Raum, der Leipziger hat eine Sprunggelenksverletzung. Sein Teamkollege Henrichs fehlte am Vormittag wegen Rückenbeschwerden. Nagelsmann nominierte für Raum Robin Gosens (AC Florenz) nach, der erstmals seit Oktober 2023 dabei ist. Ohne Länderspiel sind die drei Torhüter (Oliver Baumann, Alexander Nübel, Janis Blaswich) sowie Tim Kleindienst, Jonathan Burkardt und Jamie Leweling.

Die Nationalmannschaft spielt am Freitag (20.45 Uhr/RTL) zunächst in Zenica gegen Bosnien-Herzegowina. Drei Tage später folgt in München das Spiel gegen die Niederlande.

