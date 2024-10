Fußball-Nationalspieler David Raum muss sich einer Operation am rechten Sprunggelenk unterziehen und fällt für längere Zeit aus. Das gaben Raums Verein RB Leipzig und der Spieler selbst am Dienstag bekannt. Aus dem Camp der Nationalmannschaft in Herzogenaurach war der Linksverteidiger bereits abgereist, Bundestrainer Julian Nagelsmann nominierte Robin Gosens (AC Florenz) nach.

Raum muss operiert werden

Foto: IMAGO/ActionPictures/IMAGO/ActionPictures/SID/IMAGO

"Wie ihr bestimmt mitbekommen habt, hat es mich ein bisschen erwischt und ich muss leider eine etwas längere Zeit aussetzen", schrieb Raum bei Instagram, gab sich aber zuversichtlich: "Ich liebe diesen Sport und freue mich jetzt schon wieder darauf, den Platz hoch und runter zu rennen."

© 2024 SID