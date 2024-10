Fehlt gegen Dänemark und Serbien: Nico Williams

Europameister Spanien muss in den anstehenden Spielen der Nations League auf Flügelspieler Nico Williams verzichten. Der 22-Jährige hat das Trainingslager aufgrund nicht näher beschriebener "körperlichen Beschwerden" verlassen. Dies teilte der spanische Fußballverband RFEF am Dienstag mit. Die Entscheidung sei in Absprache mit den medizinischen Teams von Athletic Bilbao und der spanischen Nationalmannschaft getroffen worden.

Bei der Europameisterschaft in Deutschland war Williams neben Lamine Yamal einer der Shootingstars des Turniers, erzielte unter anderem im Finale gegen England (2:1) einen Treffer. Als Ersatz hat Nationaltrainer Luis de la Fuente Olympiasieger Sergio Gomez von Real Sociedad San Sebastian für die Spiele gegen Dänemark und Serbien nachberufen.

