Gnabry und Baumann sielten zusammen in Hoffenheim

Foto: IMAGO/Revierfoto/IMAGO/Revierfoto/SID/IMAGO/Revierfoto

Oliver Baumann bekommt nach vier Jahren im Wartestand seine Chance in der deutschen Fußball-Nationalmannschaft - und das völlig zurecht. Das zumindest findet Serge Gnabry, der Baumann als Mitspieler und Gegner bestens kennt.

"Er ist ein super Typ und natürlich ein super, super Torhüter, der immer sehr motiviert ist", sagte Gnabry über den 34 Jahre alten Hoffenheimer, mit dem er einst bei der TSG gespielt hatte.

Baumann gehe "sehr gut voran von hinten", betonte der Münchner, "ich kann aus eigener Erfahrung sagen, wie er die Mitspieler hinten coacht und mitnimmt. Mit seinen Erfahrungen über die letzten Jahre bringt er einiges mit."

Gnabry hat sowohl für Werder Bremen (einmal), als auch im Bayern-Trikot (dreimal) gegen Baumann getroffen. Der Torhüter (34) gehört dem Kreis der Nationalmannschaft seit 2020 an, wartet aber noch auf sein Debüt. Am Freitag (20.45 Uhr/RTL) soll es in der Nations League in Bosnien und Herzegowina soweit sein, weil Stammkeeper Marc-Andre ter Stegen nach seiner schweren Knieverletzung fehlt.

