Bei Benjamin Henrichs zwickt der Rücken

Foto: AFP/SID/INA FASSBENDER

Der Nächste, bitte: Bundestrainer Julian Nagelsmann muss in der Nations League auch auf Benjamin Henrichs verzichten. Der Außenverteidiger von RB Leipzig reiste am Mittwoch wegen Rückenbeschwerden aus dem Quartier der deutschen Fußball-Nationalmannschaft in Herzogenaurach ab. Für den 27-Jährigen wird kein weiterer Spieler nachnominiert, wie der DFB mitteilte.

Henrichs ist bereits der siebte Spieler, der für die Partien am Freitag (20.45 Uhr/RTL) in Zenica gegen Bosnien und Herzegowina sowie drei Tage später in München gegen die Niederlande passen muss. Torhüter Marc-Andre ter Stegen und Stürmer Niclas Füllkrug standen wegen Verletzungen von vornherein nicht zur Verfügung.

Von den ursprünglich Nominierten mussten zuvor auch Jamal Musiala, Kai Havertz, Robin Koch und David Raum absagen. Nagelsmann berief stattdessen Jonathan Burkardt, Robin Gosens, Jamie Leweling und Kevin Schade in sein jetzt noch 22 Spieler umfassendes Aufgebot.

© 2024 SID