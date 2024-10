Nach dem 1:1-Remis gegen Slowenien und der 2:1-Niederlage gegen Norwegen im letzten Lehrgang sollen für Österreich im Heimspiel-Doppel, beginnend mit dem heutigen Donnerstags-Spiel gegen Kasachstan (im Ligaportal-LIVETICKER) im Rahmen der UEFA Nations League die ersten drei Punkte her. Damit soll Rot-Weiß-Rot Linz wieder zurück in die Erfolgsspur finden. Nachfolgend die STARTELF der Rangnick-Elf!

In einer gut gefüllten Linzer Raiffeisen Arena soll für das österreichische Nationalteam der erste Sieg in dieser UEFA Nations League Gruppe B3 gelingen, um an Tabellenführer Slowenien dranzubleiben.

Zum Live-Ticker: Österreich vs. Kasachstan

DAS ist die Aufstellung des österreichischen Nationalteams

Donnerstag, 10.10.2024, 20:45 Uhr, Raiffeisen Arena Linz, SR: Donald Robertson/Schottland.

Österreich (4-2-3-1): Schlager (TW) - Trauner, Posch, Lienhart, Prass - Seiwald, Laimer - Schmid, Sabitzer (K), Baumgartner - Adamu. Trainer: Ralf Rangnick.

Ligaportal-Redakteur Julian Biereder live aus Linz

🇦🇹 💪 Hier ist sie, unsere 𝑺𝒕𝒂𝒓𝒕𝒆𝒍𝒇 für das Duell mit Kasachstan! #GemeinsamÖSTERREICH pic.twitter.com/fs0wQ9KyBz — ÖFB - oefb.at (@oefb1904) October 10, 2024

