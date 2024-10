Julian Nagelsmann muss improvisieren

Julian Nagelsmann muss seine Aufstellung für das Nations-League-Spiel in Bosnien und Herzegowina an komplizierte Gegebenheiten anpassen. Nach einer Flut von insgesamt sieben Absagen und Verletzungen ist der Bundestrainer am Freitag (20.45 Uhr/RTL) in Zenica zum Improvisieren gezwungen.

Das Wechselspiel beginnt auf der Torhüter-Position. Alexander Nübel vom VfB Stuttgart wird mit 28 Jahren sein Länderspieldebüt feiern und den verletzten Marc-Andre ter Stegen (Riss der Patellasehne) vertreten.

Zu erwarten ist davor eine Viererkette: Kapitän Joshua Kimmich rechts, Antonio Rüdiger und Jonathan Tah in der Innenverteidigung, Maximilian Mittelstädt links. Auf der Sechs dürften wie gewohnt Pascal Groß und Robert Andrich spielen.

Rückkehrer Serge Gnabry wird nach einem Jahr Pause aufgrund der Ausfälle von Kai Havertz und Jamal Musiala wohl von Beginn an auf dem rechten Flügel gebraucht. Links könnte Florian Wirtz spielen, in der Mitte Deniz Undav als hängende Spitze. Das wiederum würde im Sturmzentrum wohl das Debüt von Tim Kleindienst bedeuten. - Die voraussichtlichen Aufstellungen:

Bosnien und Herzegowina: Vasilj/FC St. Pauli (28 Jahre/11 Länderspiele) - Barisic/FC Basel (23/6), Katic/FC Zürich (28/5), Bicakcic/Eintracht Braunschweig (34/38), Kolasinac/Atalanta Bergamo (31/58) - Burnic/Karlsruher SC (26/4) - Gazibegovic/Sturm Graz (24/19), Gigovic/Holstein Kiel (22/6) - Huseinbasic/1. FC Köln (23/4), Dzeko/Fenerbahce (38/136), Demirovic/VfB Stuttgart (26/28). - Trainer: Barbarez

Deutschland: Nübel/VfB Stuttgart (28/0) - Kimmich/Bayern München (29/93), Rüdiger/Real Madrid (31/74), Tah/Bayer Leverkusen (28/31), Mittelstädt/VfB Stuttgart (27/8) - Groß/Borussia Dortmund (33/10), Andrich/Bayer Leverkusen (30/12) - Gnabry/Bayern München (29/45), Undav/VfB Stuttgart (28/4), Wirtz/Bayer Leverkusen (21/25) - Kleindienst/Borussia Mönchengladbach (29/0). - Trainer: Nagelsmann

