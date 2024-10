Die Nations League ist ein durchaus umstrittener Wettbewerb, denn nicht alle Fußballfans sind von ihrer Austragung begeistert und auch die nationalen Fußballvereine beschweren sich häufiger darüber, dass diese zusätzliche Liga der Nationalmannschaften zu einer Überlastung der Spieler führt. Die Kritik mag an manchen Stellen berechtigt sein, aber Hand aufs Herz: Als Fußballfan bekommt man hier auch eine Menge Top-Duelle zu sehen und daher kann die Nations League durchaus so manchen spannenden Fußballabend mit sich bringen.

Foto: freepik

Daher lohnt es sich, ein paar Getränke und Snacks zurechtzustellen, Freunde sowie Familie einzuladen und gemeinsam eine unterhaltsame Nations League Partie zu schauen. Hierfür stehen im World Wide Web verschiedene legale Livestreams zur Verfügung, welche die Nations League Spiele der diversen Nationalmannschaften live in die ganze Welt übertragen.

Die Nations League Spiele der Nationalmannschaften im Livestream schauen

Wer Interesse daran hat, die Fußballpartien der Nations League live zu schauen, der findet die Chance, einige wenige Spiele im TV mitzuverfolgen. Dort gibt es nach den Spielen oft auch eine Zusammenfassung der restlichen Partien des Abends. Verfolgt man jedoch das Ziel, eine bestimmte Begegnung auf dem Fußballplatz zu schauen, die nicht im TV übertragen wird, so empfiehlt es sich, seriöse Nations League Livestreams im Internet in Erwägung zu ziehen, um auf diese Weise 90 Minuten internationalen Spitzenfußball zu genießen.

Immerhin hält die Nations League Top-Duelle wie Portugal vs. Kroatien, Italien vs. Frankreich oder Deutschland vs. Niederlande bereit. Auch die österreichische Nationalmannschaft ist in der Nations League vertreten und daher gibt es die Möglichkeit, die Spiele der Mannschaft unter der Leitung des Nationaltrainers Ralf Rangnick in Livestreams zu schauen.

Gegen wen spielt Österreich in der Nations League?

Aktuell spielt Österreich in Liga B, Gruppe 3 der Nations League 2024/2025. Die dortigen Gegner sind die Mannschaften von Slowenien, Norwegen und Kasachstan. Österreich werden gute Chancen zugesprochen, in dieser Nations League Gruppe einen tollen Erfolg zu feiern, und die Leistungen bei der Fußballeuropameisterschaft 2024 haben der Mannschaft noch einmal zusätzlichen Aufschwung verliehen. Für viele Fans und Experten war Österreich eine der Mannschaften, die bei der EM 2024 richtig Freude bereitet haben.

Der Fußball unter Rangnick hat Österreich eine neue Spielphilosophie eingebracht und daher lohnt es sich in der Tat, die Spiele der Nationalmannschaft live anzusehen. Die letzten Gruppenspiele Österreichs in der Nations League 2024/2025 finden im November statt und beinhalten die Duelle mit Kasachstan und Slowenien. Auch diese Nations League Spiele von Österreich können im Livestream verfolgt werden.

Jetzt auf den gemütlichen Nations League Livestream mit den Spielen Österreichs vorbereiten

Wer ein Fan von der Nations League oder einfach nur von spannenden Länderspielen ist, der sollte sich die Termine der österreichischen Nationalmannschaft dick im Kalender markieren, ein Fußballtrikot vom Lieblingsteam kaufen, leckere Snacks und Getränke besorgen und die besten Freunde zusammentrommeln. Denn in der Gruppe macht es gleich doppelt so viel Spaß, die Spiele von Österreich in der Nations League zu schauen und wenn mal ein Spiel nicht live im Fernsehen gezeigt wird, keine Panik. Denn es gibt die Möglichkeit, über offizielle Livestreams reinzuschauen und das Team Österreichs anzufeuern.