Porträt & Wordrap von und mit Kirchbachs Torjäger Lukas Huber

Details Freitag, 31. Januar 2020 10:43

Lukas Huber gehört eigentlich nicht zur Gilde der klassischen Goalgetter- nicht weil er es nicht kann, sondern weil er im Laufe seiner Karriere keineswegs immer den dafür konditionierten Mittelstürmer abgab. Nach erfolgreichen sechs Jahren in Dellach/Gail verstärkt er seit dieser Saison Absteiger SK Kirchbach, bislang traf er 22x für seinen neuen Verein.

Ausbildung bei Oberdrauburg, große Erfolge mit Dellach/Gail

Der Oberdrauburger verschliss seine ersten Fußballschuhe beim Club ums Eck und landete nach mehreren Zwischenstationen schließlich 2013 bei Dellach/Gail, in der Saison als die Gailtaler ihren Durchmarsch im Unterhaus starteten.

Er etablierte sich in den nächsten Saisonen als Stütze im Mittelfeld bei Dellach, fütterte Goalgetter Samir Nuhanovic mit Vorlagen und vergaß dabei selbst nicht wo das Tor steht. In der Meisterelf 2018/19 absolvierte er alle 30 Spiele, erzielte dabei selbst 15 Tore.

Foto (Sobe): Lukas Huber - der "Striker" des SK Kirchbach

Neue Rolle als Striker bei Kirchbach

Den Weg in die Kärntnerliga wollte der 27-jährige dann doch nicht mitgehen. So heuerte er er im benachbarten Kirchbach an, das eben sein einjähriges Unterliga-Abenteuer in allen Ehren hinter sich brachte, in die 1. Klasse A abstieg. Trainer Patrick Trutschnig ließ Huber wesentlich offensiver spielen als seine Amtskollegen in Dellach- der Drautaler dankte es ihm mit 22 Treffern in einer Halbsaison- so viele wie noch nie. Kirchbach blieb an Mitabsteiger Penk dran, es winkt die sofortige Wiederkehr in die Unterliga West.

Privates

Lukas „Hubsi“ Huber ist noch unverheiratet und kinderlos, neben dem Fußball interessiert er sich auch für den Schisport. Er ist gelernter Einzelhandelskaufmann, arbeitet aber mittlerweile in der Fischzucht.

Wordrap mit Lukas Huber

SK Kirchbach?

Toll geführter Verein

Lieblingsverein im Profibetrieb?

Keiner

Fußballerisches Vorbild?

Als Kind Podolski, mittlerweile keines mehr

Lieblingssport neben Fußball?

Schifahren

Bier oder Wein?

Bier- Lieblingsgetränk ist aber Spezi

Berge oder Meer?

Berge

Lieblingsapp am Handy?

Ligaportal

Lieblingsmusik?

Nockalm Qunitett

Wenn du für einen Tag mit einem anderen das Leben tauschen könntest- wer wäre das?

Jürgen Klopp

DAZN: Champions & Europa League, Top-Fußball live - jetzt Gratismonat starten