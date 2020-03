Details Montag, 02. März 2020 09:54

Der SK Kirchbach aus der 1. Klasse A veranstaltet am Samstag, den 21. März 2020 ein Preiswatten. Neben viel Spaß und tollen Sachpreisen wartet ein sensationelles Preisgeld für die siegreichen Kartentippler. Unglaubliche € 1.000,- wird an die Sieger ausgezahlt. Also schnell in den Kalender eintragen und am 20. März im Gasthof Golob das Urlaubsgeld für den Sommer abräumen! Der SK Kirchbach freut sich auf euren Besuch!

DAZN: Champions & Europa League, Top-Fußball live - jetzt Gratismonat starten