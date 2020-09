Übersicht max. Zuschauerzahlen in der 9. Runde

Details Freitag, 25. September 2020 08:20

In diesem Artikel geben wir euch einen gesammelten Überblick, wieviele Zuschauer der jeweilige Spielveranstalter zulässt. Es gibt derzeit die Optionen 100 Zuschauer ohne getrennte Sitz-und Stehplatzbereiche, 101-250 Zuschauer was gekennzeichnete Sitzplätze und einen COVID-Beauftragten verlangt, ab 251 Zuschauer benötigt der veranstaltende Verein zusätzlich eine behördliche Genehmigung. Sämtliche Mitwirkende am Spiel (Spieler, Schiedsrichter, Funktionäre & Personal wie Ordner) zählen nicht zum Zuschauerkontigent. Wir haben uns umgehört und geben euch eine Übersicht.

Übericht 1. Klasse A, 9. Runde: Maximal zugelassene Zuschauerzahlen

Veranstalter Gegner Max Anmerkungen Tristach Dellach/Dr. 100 Tageskassen haben offen. "Wer zuerst kommt, mahlt zuerst" (Sektionsleiter Christian Schneider) Kötschach Mölltal 250 "Die Eintrittskarten und die Sitzplätze sind numeriert, Ausschank gibt es nur auf der offenen Kantine auf der Tribüne. Tageskassen sind offen. Wir haben zum Glück genug überdachte Sitzplätze." (Bernd Zera, Sektionsleiter Kötschach) Oberlienz Oberes Mölltal Noch keine Infos Penk Dölsach 250 "Die Tageskassen haben offen. Alle bekommen ihre Sitzplätze zugewiesen." (Penk-Sektionsleiter Gerald Egarter) Kirchbach Egg 250 "Wir haben drei Ein- & zusätzliche Ausgänge, der Ordnerdienst wurde verschärft. Die Tageskassen haben geöffnet." (Schriftführer und Projektleiter Patrick Fieger) Lurnfeld Virgental/Virgen 250 "Wir rechnen in dem Spiel noch nicht mit über 100 Zuschauern, aber sind dafür gewappnet. Alles findet im Freien statt! Als COVID-Beauftragten haben wir Prof. Unterkofler bestellt. Die Tageskassen haben offen." (Lurnfeld-Obmann Karl Jancsik) Irschen Sillian Noch keine Infos

