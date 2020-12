1. Klasse A: Beliebtester "hausbauführer.at" Spieler der Herbstsaison 2020 ist...

Details Montag, 21. Dezember 2020 09:28

Neben aktuellen Situationsberichten über Vereine in sämtlichen Ligen sowie dem Geschehen auf dem Transfermarkt legte Ligaportal in den vergangenen Wochen den Fokus auf die Wahl zum beliebtesten "hausbauführer.at" Spieler der Herbstsaison 2020. Inzwischen sind die Würfel gefallen, wobei die Wahlbeteiligung einmal mehr als fantastisch bezeichnet werden kann. Österreichweit wurden in sechs Wochen sensationelle 2.251.927 Stimmen abgegeben. Nun präsentieren wir die beliebtesten Spieler auf Ligaebene.

Beliebtester Spieler der Herbstsaison 2020 ist...

Nebojsa Markovic (OSK Kötschach-M.)

Endergebnis:



1. Nebojsa Markovic (OSK Kötschach-M. / 2935 Stimmen)

2. Simon Auernig (FC Lurnfeld / 2698 Stimmen)

3. Julian Wallner (Oberes Mölltal / 1683 Stimmen)

4. Wolfgang Janesch (FC Lurnfeld / 1171 Stimmen)

5. Lukas Schrott (SV Tristach / 810 Stimmen)

6. Patrick Maierbrugger (FC Dölsach / 440 Stimmen)

7. Simon Linder (ASKÖ Irschen / 425 Stimmen)

8. Patrick Lagger (ASKÖ Dellach/Dr. / 358 Stimmen)

9. Stefan Gitschthaler (SV Egg / 351 Stimmen)

10. Niklas Hohenwarter (OSK Kötschach-M. / 334 Stimmen)