Meisterporträt: Der FC Dölsach

Details Sonntag, 11. Juli 2021 20:25

Bis zur neuen Saison in rund zwei Wochen wollen wir euch die Meistervereine etwas näher bringen. Was treibt sie an, welche Geschichte steckt hinter den Erfolgreichsten in den KFV-Gewässern? Heute stellen wir den Meister der 1. Klasse A, den FC Dölsach vor. Die Osttiroler werden erstmals überhaupt in der Unterliga West kicken. Bis gefeiert werden konnte, musste die Truppe von Andreas Wenger aber sehr lange bangen.

Ein Verein pendelt zwischen 1. und 2. Klasse

Der KFV nahm Dölsach, damals noch als Mehrspartensportverein SV Dölsach, 1963 auf, seit 1964 nehmen die Osttiroler am Spielbetrieb teil. Als Spielstätte diente stets das Römerstadion und schon recht bald stellten sich die ersten sportlichen Erfolge ein, der erste Aufstieg gelang 1966/67. In den nächsten Jahrzehnten pendelt Dölsach zwischen der 1. und 2. Klasse, konnte dabei aber mehr Saisonen in der 1. Klasse vorweisen. Insgesamt gelangen vier Aufstiege, neben 66/67 noch 88/89 (als Meister), 2001/02 (Als Vizemeister) und wiederum als Meister 2010/11. Das blieb auch bis zur letzten Saison die maximale Steighöhe. 2001 gliederte sich Dölsach als Sektion aus, firmiert als FC Dölsach unter einem eigenen Vereinsdach.





Eine Meisterfeier nach über einem halben Jahr erzwungener Untätigkeit: Der FC Dölsach Foto: FCD

20 Jahre nach der Ausgliederung gelang der Aufstieg in die Unterliga West

In der letzten Saison galt Dölsach als einer der Mitfavoriten, als erster Anwärter nannten die Spezis aber den SV Penk. Trainer Andreas Wenger leitete seine Mannen rasch an die Tabellenspitze, bis Ende September (in Penk) gab es keine einzige Niederlage. Die Niederlage beim Titelfavoriten wurde aber mit drei Siegen am Stück ausgebessert, erst im allerletzten Spiel kassierte man etwas überraschend in Irschen die zweite Leermeldung.

Diese hatte Folgen. Nach dem Herbst war nun Dölsach zwar Tabellenführer, der SV Egg aber mit zwei Spielen weniger genau noch in Schlagweite. Sechs Punkte und sechs Tore mussten die Gailtaler aufholen, was beinahe gelang, am Ende entschieden zwei Törchen. Dölsach war im Frühjahr zur Untätigkeit verurteilt, konnte nur hoffen, dass sich die Gegner den Eggern entgegenstemmten. Sie taten es und so gab es den dritten Meistertitel zu feiern, den ersten in der 1. Klasse A!

Ausblick auf die erste Unterligasaison

Viel hat sich bis jetzt nicht im Kader getan, Pascal Obergantschnig ging nach Greifenburg zurück, der Abgang schmerzt. Neu ist einmal Lukas Bugelnig (Oberes Mölltal). Obmann Sigi Zeiner: "Durch die späte Entscheidung in welcher Liga wir spielen hatten wir keine Planungssicherheit." Vielleicht kommt noch einer, lässt er durchblicken. Jedenfalls freut sich alles auf die Unterliga und da insbesondere auf die Spiele gegen den Lokalrivalen Nußdorf.