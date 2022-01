Kötschach träumt von Finalspielen auf der eigenen Anlage!

Details Freitag, 28. Januar 2022 11:36

Wie jedes Jahr führt Ligaportal in der Winterpause Interviews mit Offiziellen, Trainern und Spielern durch. Einerseits um den Herbst Revue passieren zu lassen, andererseits um den Fußballfreunden einen Ausblick auf das Frühjahr zu gewähren. Heute stand uns der Trainer vom OSK Kötschach-Mauthen, Bernd Feil, Rede und Antwort.

Bernd Feil blickt auf eine erfolgreiche Herbstsaison zurück und will bis zum Ende an der Spitze dranbleiben Foto: SOBE



LP: Bernd, deine Elf beendete den Herbst in einer umkämpften Liga auf Platz zwei. Entsprach das den Erwartungen?



Bernd Feil: "Wir riefen für heuer einerseits mit einem Top-4-Platz bereits ein ehrgeiziges Ziel aus, andererseits haben wir im Herbst die eigenen Erwartungen übererfüllt. Nicht nur die Punkteausbeute, auch die Art und Weise wie wir insbesondere zu Hause auftraten, war wunderschön anzusehen und es gibt nur Kleinigkeiten, die uns nicht so gefielen."



LP: Die wären?

Bernd Feil: „Die Derbyniederlage gegen Egg schmerzte, das Nichtzustandekommen vom Heimspiel gegen Mölltal war kein schöner Abschluss. Wir hoffen, dass es dort im Frühjahr dann besser mit verfügbaren Spielern aussieht. Aber es überwiegt ganz klar die Freude über eine tolle Saison.“



LP: Ist der Titel bei euch ein Thema?



Bernd Feil: „Die geglückte Herbstsaison nehmen wir nicht als Anlass, unsere Ziele zu ändern. Genauso ändert sich am Kader nur wenig, wir vertrauen unseren Burschen. Christian Zankl kommt auf eigenen Wunsch von Hermagor, sonst bleibt alles beim Alten. Wenn wir ganz gezielt auf den Meistertitel losgehen, müssten wir wohl den großen Kader umbauen. Wir sehen keine Veranlassung, den mutwillig zu zerstören, zudem spielen da andere Faktoren wie Verletzungen und, obwohl ich das als Trainer ungern sage, das Spielglück auch mit hinein. Allerdings setzen wir alles daran, bis zum Schluss an der Spitze dranzubleiben, weil die Auslosung meint es mit uns gut: da würden in den letzten beiden Runden mit Penk und Kirchbach zwei Schlager und mögliche Endspiele zu Hause auf uns warten. Das wäre dann nicht nur für die Truppe, sondern auch für das Publikum etwas ganz Besonderes. Erster Meisterfavorit ist dennoch Penk, Oberlienz, Spittal und eben wir wollen da aber sicher mitreden.“



LP: Wo steht ihr derzeit mit eurem Vorbereitungsprogramm?



Bernd Feil: "Seit 21. Jänner stehen wir im Training, mit Laufeinheiten und Hallensport. Bis zum Trainingslager Ende Februar in Medulin (CRO) wollen wir uns die Kraft holen, die wir für die Saison benötigen. Beim Trainingslager folgt dann der Feinschliff. Ab morgen stehen die obligatorischen Tests auf dem Programm, zuerst gegen Thal/Assling."



LP: Thema COVID: Wie sieht es bei euch intern mit dem Impfstatus aus?



Bernd Feil: „Es gibt drei Spieler, die ihre Impfentscheidung noch nicht getroffen haben. Ich rechne aber mit einer ähnlichen Situation bei den meisten Vereinen. Sofern 2G-Auflagen kommen oder bleiben, müssen wir davon ausgehen, dass bei vielen Vereinen einige Spieler im Frühjahr aussetzen oder nicht auflaufen.“



LP: Aber du gehst von einer Frühjahrssaison nach Plan aus?



Bernd Feil: „Absolut ja. Es kann sein, dass es im März noch ein paar unbenutzbare Plätze gibt, aber COVID sollte überhaupt kein Thema sein. Die Eishockeyspieler wickeln ihre Saison auch gerade ab und die haben wegen der Jahreszeit noch schwierigere Bedingungen als wir. Indoorsportarten wie Handball und Basketball spielen derzeit ja gleichfalls. Es gibt keine Begründung für eine erneute Absage. Für mich ist das eigentlich diskussionslos.“



LP: Wir danken für das Interview und wünschen viel Erfolg!