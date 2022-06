Unglaubliche 50 Jahre Schiri - beim FC Lurnfeld wird zum Saisonabschluss richtig gefeiert!

Details Freitag, 10. Juni 2022 07:07

Während in der 1. Klasse A Kötschach-Mauthen und Penk um den Meistertitel kämpfen, kann es der FC Lurnfeld beim letzten Spiel der Runde etwas ruhiger angehen. Am Samstag um 11 Uhr (!!) steht aber das Derby gegen den SV Spittal 1b auf dem Programm und man will, abgewichen von den extrem spannenden Terminen in der 1A, mit den Fans ein letztes Fußballfest in dieser Spielzeit feiern. Doch einer, nämlich Schiedsrichter Anton Aichholzer, hat einen ganz speziellen Grund stolz zu sein, feiert er doch seinen fünfzigsten Jahrestag als Schiedsrichter. Ein unglaubliches Jubiläum, zu dem alle Oberkärntner Fußballfans herzlich eingeladen sind.