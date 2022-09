Seeboden dreht Spiel gegen Kötschach-Mauthen und pirscht sich an Tabellenspitze ran

Details Sonntag, 04. September 2022 15:25

In der 7. Runde der 1. Klasse A musste der Absteiger aus der Unterliga, der SV Seeboden am Millstättersee, eine Reise ins Gailtal zum OSK Kötschach-Mauthen antreten. Nachdem die Seebodener in der ersten Hälfte noch das Nachsehen hatte, konnte die Partie in der zweiten Halbzeit zugunsten der Gäste vom Millstättersee gedreht werden. Mit drei Punkten im Gepäck und einem guten vierten Platz nach dieser Runde reisten die Gäste wieder nach Hause und gehen auf Tuchfühlung zum Führungstrio der 1. Klasse A.

Kötschach hatte in Halbzeit eins die Nase vor

In die OSK-Arena in Kötschach waren an diesem Samstagabend rund 150 Zuschauer gekommen, um diese Begegnung live zu verfolgen. Sie sahen zuerst ein Abtasten beider Mannschaften. Doch schon in der 23. Minute gelang es den Gastgebern, in Form von Christian Niescher, den ersten Treffer zu erzielen. Zehn Minuten später war es mit Joshua Karl wieder ein Kötschacher, der das Tor traf. Leider war es aus ihrer Sicht das falsche – das Eigentor bescherte Seeboden den Ausgleich. Einmal kamen die Heimischen dann aber noch vor der Pause: Mario Niescher stellte die Führung für sein Team wieder her. Die erste Hälfte ging an den OSK Kötschach-Mauthen.

Seeboden netzt drei Mal und holt sich Dreier

In Halbzeit zwei kam dann die Zeit des SV Seeboden. Die Gäste vom Millstättersee spielten groß auf und konnten in der 66. Minute durch David Basta nach einer schönen Kombination den Ausgleich erzielen. Zwei Minuten später zeigte sich dasselbe Bild: eine schöne Kombination wird durch David Basta abgeschlossen – 2:3. Schließlich konnte in der 84. Minute Denis Zolotic das Leder nochmal in die Maschen befördern und mit seinem Treffer den Sack zumachen. Der SV Seeboden entführt somit die drei Punkte aus dem Gailtal und setzt sich an der vierten Tabellenposition fest. Der OSK Kötschach-Mauthen rangiert einen Platz darunter, auf der Fünf.

Damir Kukic, Trainer SV Seeboden am Millstättersee:

„Wir konnten wieder unsere Qualität zeigen. Als spielbestimmende Mannschaft gerieten wir zwar zuerst in Rückstand, konnten uns aber dann mit dem Bewusstsein, dass wir die Partie drehen können, die drei Punkte holen. Unsere Spielweise, nach Rückschlagen nicht zurückzustecken, machte sich wieder einmal voll bezahlt. Wir haben Respekt vor jeder Mannschaft, aber keine Angst – das konnten wir eindrucksvoll unter Beweis stellen. Nun wollen wir uns weiterhin im vorderen Drittel der Tabelle stabilisieren.“

Auch nächste Woche muss der SV Seeboden am Millstättersee wieder ins Gailtal reisen. Diesmal geht es gegen den SV Egg um einen Dreier. Der OSK Kötschach-Mauthen trifft in einem Derby auf den SK Kirchbach.